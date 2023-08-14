"الشرقية للدخان" تكشف السبب الحقيقي لأزمة السجائر.. فيديو

قال هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، إن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبا زائدا على السجائر من قبل التجار، لأن هناك اعتقادا بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة، وبالتالي يحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار وخلافه، معقبا: "كل سنة في هذا الوقت يحدث زيادة جنيه أو اثنين، ويتم العمل على ضخ المزيد من المنتج للحفاظ على الأسعار".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن هذا العام شهد تخزينا للسجائر بصورة أكبر مما حدث في السنوات الماضية، مما انعكس على الأسعار بصورة غير منطقية، وهذا شجع فئة أخرى من المنتهزين للاستفادة من هذا الأمر، معقبا: "في نوعية جديدة ليسوا تجارا، قاموا بشراء كميات من السجائر للبيع بأسعار كبيرة".



ولفت إلى أن الشركة إذا قامت بمضاعفة الإنتاج أربع مرات، فسيتم تخزين هذه الكمية، معقبا: " بنطلع علبة السجائر ب24، وتباع ب48 جنيها، الزيادة التي قد تحدث قد تصل لجنيهين، وليس 25 جنيها".



وأشار إلى أن الشرقية للدخان تنتج 70 مليار سيجارة في العام، وحصة الشركة من السوق المصري تتراوح ما بين 70 ل75 % الذي يستهلك 100 مليار سيجارة في العام، مضيفا أن هناك 18 % من الشعب المصري يقوم بشرب السجائر، والشركة الشرقية للدخان تستحوذ على 12 % من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشركة لا تبيع السجائر فقط، ولكنها تبيع بعض منتجات التبغ الأخرى.