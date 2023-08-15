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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مدافع الزمالك

أحمد عيد
أحمد عيد

أعلن نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع أحمد عيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

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ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "  ولا زالت الصفقات مستمرة ، نسر جديد داخل فريقنا ... أحمد عيد مصراوي ".

https://fb.watch/mrze-ToE_E/?mibextid=Nif5oz

 

ولعب أحمد عيد خلال الموسم الماضي في صفوف إنبي والذي أنتقل إليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للنادي البترولي.

ويذكر أم أحمد عيد  عاد إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته لنادي انبي والذي قدم  شكوى رسمية ضد اللاعب و إدارة الزمالك في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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