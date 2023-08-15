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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لطفي لبيب يكشف أعماله الفنية القادمة|يهاجم الشائعات "لم أقبل عمل لحاجتي للمال"

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أعرب الفنان الكبير لطفي لبيب من خلال تصريحات له، عن أعماله الفنية القادمة، مشيراً بمشاركته  كضيفَ شرفٍ في فيلم "وش في وش" من بطولة الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل، والمقرر عرضه الأيام المقبلة في دور السينما المصرية.

لطفي لبيب

لطفي لبيب عن المخرج وليد الحلفاوي "وافقت علي الفيلم بمجرد حديثه معي"

أكد لطفي لبيب بأنه وافق على الفيلم بمجرد أن تحدث معه المخرج وليد الحلفاوي بشأنه، خاصة أن أحداث الفيلم تتبلور على الحياة الاجتماعية والمشكلات التي تتعرض لها الأسرة ومحاولة إيجاد حلول لها.

لطفي لبيب

لطفي لبيب "لم أقبل أي دور بسبب الحاجة للمال"

وأشار لطفي لبيب عن ظهوره كضيف شرف في الفيلم، قائلاً: "لم يزعجني إطلاقاً ظهوري كضيف شرف، فالفيلم لا يُقاس بعدد المشاهد، ولكن بالدور المؤثر"، وردا على الأخبار التي انتشرت عن موافقته على الدور بسبب حاجته الى المال قائلاً: "والله عيب الكلام ده، أنا في تاريخي لم أقبل أي دور بسبب الحاجة للمال، وكل أدواري التي قدمتها مقتنع بها تماماً".

لطفي لبيب

فيلم وش في وش

فيلم "وش في وش" هو بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية تجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة اللتان تختلفان في الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

لطفي لبيب
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