سامح شكري: استمرار الأزمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة (فيديو)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الأزمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة، خاصة للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة والإحساس بأهمية العمل على احتواء هذه الأزمة والحفاظ على السودان.

الاتفاق على بلورة خريطة طريق للتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن اجتماع دول الجوار الذي عقد في تشاد يأتي تنفيذا لتوجيهات قمة الجوار الذي عقد في القاهرة، وتم الاتفاق على بلورة خريطة طريق، للتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة لاحتواء الأزمة السودانية.

وأوضح سامح شكري، أن الخطة هي توزيع الجهد والدور على دول الجوار للاضطلاع بالمهام للشق السياسي والأمني والإنساني، للعمل على وجود حلول للأزمة السودانية.