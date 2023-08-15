سامح شكري يطالب بتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين (فيديو)

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأزمة السورية بتعقيداتها تجعل من الصعوبة تحديد موعد محدد لإنهائها، معقبا: "أكدنا على ضرورة توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين”.\

وأضاف سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء :" يتم العمل على بناء منظومة وتوجه يؤدي إلى تحقيق الهدف وإنهاء الازمة السورية"، متابعا: "من الضروري تفهم المجتمع الدولي لأهمية تناول عناصر القضايا الإنسانية وتحدي الإرهاب بسوريا".

وتابع:" هناك خطوات اتخذتها الحكومة السورية لاستمرار فتح المعابر والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية".

الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم

وأردف سامح شكري: "الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم وعلى سوريا وضع خارطة طريق لمستقبلها وتكون محل رضاء لأبناء الشعب السوري"، مضيفا:" هناك احترام لسيادة سوريا مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها"