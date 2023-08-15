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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سامح شكري يطالب بتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين (فيديو)

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأزمة السورية بتعقيداتها تجعل من الصعوبة تحديد موعد محدد لإنهائها، معقبا: "أكدنا على ضرورة توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين”.\

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وأضاف  سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء :" يتم العمل على بناء منظومة وتوجه يؤدي إلى تحقيق الهدف وإنهاء الازمة السورية"، متابعا: "من الضروري تفهم المجتمع الدولي لأهمية تناول عناصر القضايا الإنسانية وتحدي الإرهاب بسوريا".

وتابع:" هناك خطوات اتخذتها الحكومة السورية لاستمرار فتح المعابر والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية".

 الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم 

وأردف  سامح شكري: "الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم وعلى سوريا وضع خارطة طريق لمستقبلها وتكون محل رضاء لأبناء الشعب السوري"، مضيفا:" هناك احترام لسيادة سوريا مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها"

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