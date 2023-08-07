سامح شكري: نهتم بوجود نقاش معمق بين وزراء دول جوار السودان (شاهد)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن وزراء خارجية دول جوار السودان وصلوا بدعوة كريمة من وزير الخارجية التشادي، وعقدوا اجتماعًا على العشاء، تم خلاله توزيع بعض الأفكار التي جرى صياغتها عن طريق الدولة المضيفة تشاد، معقبا: "يجب أن نهتم بآلية دول الجوار الفاعلة".

وتابع “شكري” خلال لقاء خاص عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن الحديث لم يتطرق للقضايا الموضوعية بشكل تفصيلي بينما كان هناك استعراض للنواحي الإجرائية المرتبطة باجتماع اليوم الاثنين، والاهتمام بأن يكون هناك فرصة للتداول المعمق، في جلسة مغلقة بين الوزراء للتركيز بالتكليف الذي صدر لهم من القادة خلال القمة التي عقدت بالقاهرة.

وأشار إلى أن هناك جلسة تداول فيما بين المتخصصين تعقد الآن لبلورة المخرج في إطار الولاية التي منحت من قبل القادة في قمة القاهرة.

سامح شكري يواصل زيارته إلى تشاد للمشاركة بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

يواصل سامح شكرى، وزير الخارجية، زيارته الحالية إلى العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية فى بيان سابق، أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.

عقد وزراء خارجية دول الجوار أول اجتماعاتهم التنفيذية لبحث وضع آليات وقف الحرب وإحلال السلام بعد ثلاثة أسابيع من عقد القمة الأولى لدول جوار السودان في القاهرة، حيث يواجه الاجتماع تحديات كبرى قد تمثل عائقا كبيرا أمام التوصل لأي تسوية، نظرا لما طرأ على المشهد من تغيرات مأساوية على الأرض.