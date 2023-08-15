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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سموحة يتعاقد مع ظهير الأهلي

محمود وحيد ينتقل
محمود وحيد ينتقل إلى سموحة

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر ، إتمام التعاقد مع محمد وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والذي انتهت فترة إعارته إلى فريق طلائع الجيش بامتدادها موسم وحيد.

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وانتقل وحيد إلى الفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.           

موعد السوبر ..

على صعيد آخر أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأثنين يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس

وأضاف الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.
جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

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