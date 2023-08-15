ماذا بعد؟!

الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 08:00 م 8/15/2023 8:00:51 PM

مستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر يعد واحدًا من أهم قلاع العلوم والمراكز الطبية المتخصصة فى المجال الرياضى، ذلك فى تسعينيات القرن الماضى، ومع حلول القرن الحالى أصبح مركزًا للإهمال الطبى الرياضى الذى لم يفته قطار العشوائية.

منذ ذلك الإهمال اتجهت الاتحادات الرياضية إلى توجيه لاعبى المنتخبات الوطنية للسفر إلى الخارج للعلاج من الإصابات الرياضية، مما كان يمثل عبئًا على كاهل الدولة، حيث صرف ملايين من العملات الأجنبية والدولارت.

الغريب فى الأمر أن مصر تمتلك عنصرًا بشريًا طبيًا على أعلى مستوى، إذا توفرت لديه المعدات والإمكانيات الطبية يستطيع من خلالها أن يفعل ما يفعله (الخواجة)، لكن الإهمال وعقدة الخواجة كانا بمثابة ألم حاد فى مجال الطب الرياضى.

تماشيا مع خطة التطوير التى تقودها الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمختلف المنشآت فى عهد الجمهورية الجديدة، أصبح السؤال: ما هى آلية إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير وتسويق والاستثمار فى المركز التخصصى للطب الرياضى بمدينة نصر؟

يعد قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد مهمة تطوير مستشفى الطب الرياضى إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة الشباب والرياضة للتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع لتكون شريكًا أساسيا فى الإدارة والإشراف المهنى والفنى على المستشفى؛ مما يضمن استمرار تواجدها بالشكل الذى يليق بالتطور الوطنى، خاصة أن وجود القوات المسلحة فى أى مشروع يضمن نجاحه وتحقيقه لنتائجه بالشكل الإيجابى والعالمى.

ماذا عن خطة وزارة الشباب والرياضة لتحويل مراكز ووحدات الطب الرياضى على مستوى الجمهورية إلى منظومة اقتصادية شاملة؟ ليس على المستوى المحلى فقط بل تسويقها على المستوى العالمى والإقليمى وجعلها مصدرا من مصادر دخل العملات الأجنبية للدولة المصرية؟

حتى الآن لا توجد منظومة موحدة مركزية تضمن اختيار الأطباء الرياضيين ووضع كل منهم فى مكانه المناسب، حيث الجهاز الطبى بالفرق القومية للألعاب الفردية والجماعية!

ضرورة وضع دورات تدريبية وورش عمل مستمرة لمختلف أطبائنا الأكفاء العاملين فى مجال الطب الرياضى، مع الحرص على دمج الخبراء مع شباب الطب الرياضى، إضافة إلى ذلك نقل التجارب الأجنبية الناجحة إلى مصر فى مجال الطب الرياضى وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجهات العلمية والتعليمية.

ننتظر جميعًا بكل شغف تفاصيل انطلاق أكاديمية الطب الرياضى والتى أعلن عنها وزير الشباب والرياضة، والهادفة نحو التوسع فى انتشار خدمات الطب الرياضى وربطها بالوحدات والمراكز على مستوى الجمهورية والاتحادات الرياضية.

مستشفيات الطب الرياضى فى مصر تعد واحدة من أهم الركائز الأساسية لنجاح المنظومة وقطاع الرياضة الوطنى، فلا سبيل إلا تطويرها بالشكل الذى يضمن القيام بدورها وفق الأسس العلمية الحديثة والتجارب الناجحة لتأهيل لاعبى الوطن طبيا بشكل صحيح، كل ذلك دون إغفال الجوانب التسويقية والاستثمارية التى تضمن استمرار وجودها بشكل تكاملى صحيح.