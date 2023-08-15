خبير تغذية يكشف مفاجأة خطيرة.. الشعب كله مصاب بالتهاب القولون (فيديو)

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، خطورة تناول الملينات في حالة الإصابة بالإمساك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: خطورة تناول الملينات أنه يوقف ميكانيزم عمل القولون، مما يؤدي لخمول مستمر للقولون مستقبلا.

وأكد خبير التغذية: الانتفاخ ينتج بسبب البكتيريا الضارة في الأمعاء والتي تؤدي لكميات كبيرة من الغازات، علاوة على الاكلات المصنعة التي تؤدي أيضا لأزمات في القولون.

شربة زيت وملح

وعلق قائلا: “من 50 أو 60 سنة كان رب الأسرة يوقف أولاده طابور يوم الخميس بالليل، وكل واحد يأخذ شربة (زيت وملح)؛ لأن الشربة بتكنس وتغسل القولون، ومكناش بنسمع زمان عن كمية المناظير، أو ليه المصريين كلهم عندهم التهاب في القولون؟، أو ارتفاع معدل الإصابة بسرطانات القولون”.

واختتم قائلا: “الأكل يفضل أن يكون بيتي ومنوع مع طبق السلطة خماسي الأبعاد، مع الابتعاد عن الأكل الدليفري والأغذية سابقة التصنيع، إضافة إلى تناول الخميرة يوم آه ويوم لأ، مع الزبادي أو الرايب أو سلطة الرايب التي تتكون من خيار وتوم قطع صغيرة مع الرايب”.