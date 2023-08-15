الشباب والرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجاناً

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية عن فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجاناً.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة من خلال فتح مراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثيه، وذلك لاقبال مجموعه كبيره من الشباب على تبني مشروعات خاصة بهم لتحقيق دخل مناسب يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد (28) معرضاً بمراكز الشباب خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/8/2023 بمحافظات (الجيزة / أسيوط / الوادي الجديد / شمال سيناء / أسوان / بني سويف / جنوب سيناء / البحر الأحمر / بورسعيد / الدقهلية) بمشاركة (304) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات.