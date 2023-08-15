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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صفقة تبادلية بعرض "لا يُقاوم" بين الأهلي والشباب

الاهلي والشباب
الاهلي والشباب

عرضت إدارة النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي الشباب خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لتسحين مستوى خط الدفاع في الراقي قبل غلق باب الانتقالات.

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صفقة تبادلية بين الأهلي والشباب

وقالت تقارير إعلامية سعودية أن نادي الأهلي عرض إبرام صفقة تبادلية مع نادي الشباب ينتقل من خلالها حسان تمبكتي ومتعب الحربي للراقي، مقابل حصول شيخ الاندية السعودية على 80 مليون ريال بالإضافة إلى الحصول على اللاعب أليوسكي.

رفضت إدارة نادي الشباب بشكل قاطع رحيل حسان تمبكتي عن الفريق مهما كان المبلغ المقدم لرحيل نجمهم الدولي.

يرغب الأهلي في التخلص من أليوسكي بعد حسم صفقة ديميرال مدافع نادي أتلانتا الإيطالي ليكون سابع صفقات الجداوي في الميركاتو الحالي.