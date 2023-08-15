أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع كارلوس أوجستو الظهير الأيسر لنادي مونزا، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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إنتر ميلان يعلن التعاقد مع أوجستو رسميًا

وتعاقد نادي إنتر ميلان مع اللاعب البرازيلي كارلوس اوجستو لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة قادمًا من فريق مونزا الإيطالي، في صفقة كلفت النادي 13 مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعبر عن توقيع اللاعب للنيراتزوري، وكتب عليها باللغة البرازيلية كلمة "مرحبًا".

إعلان إنتر ميلان ضم أوجستو