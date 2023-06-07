لافروف: نعمل بالشراكة مع الدول الإفريقية على تعزيز الأمن الغذائي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعمل مع الدول الإفريقية لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد لافروف أنه بالرغم من جميع العقبات، إلا أن روسيا تفي بجميع الاتفاقيات والالتزامات بهذا الصدد.

وأضاف خلال احتفال بمناسبة يوم موسكو افريقيا: "تقدم روسيا مساعدة صادقة لدول القارة الإفريقية لتعزيز سيادتها وضمان أمنها ونموها الاقتصادي، وهذا اختلافنا الأساسي عن الغرب الجماعي، الذي لم يتجاوز عقدة تفوقه".

وأشار إلى أن روسيا تكثف الجهود الرامية لضمان الأمن الغذائي بالشراكة مع أصدقائها الأفارقة.

وتابع: "تفي روسيا بجميع التزاماتها المتعلقة بتسليم الدول الإفريقية الصادرات الزراعية والأسمدة ومنتجات الطاقة وغيرها من السلع التي تحتاجها القارة الإفريقية بشكل عاجل بموجب الاتفاقيات الدولية بأمانة".

وأكد أن موسكو ستواصل تنفيذ مهامها بهذا الصدد بالرغم من جميع العقبات التي يضعها الغرب أمام طريق توسيع التعاون المشروع بين روسيا ودول القارة الإفريقية.