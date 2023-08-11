أسباب حدوث الوذمة.. الحمل وسوء التغذية أبرزها

الوذمة عبارة عن تورم ناتج عن وجود الكثير من السوائل المحتبسة في أنسجة الجسم، والذي يسبب انتفاخ أي جزء من الجسم، ومن من المرجح أن تظهر في الساقين والقدمين.

يمكن أن تسبب الأدوية والحمل الوذمة، كما يمكن أن يكون نتيجة لمرض مثل قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكلى أو القصور الوريدي أو تليف الكبد.

أسباب حدوث الوذمة

الجاذبية: إذا كنت تقضي الكثير من الوقت جالسًا أو واقفًا في مكان واحد لفترة طويلة جدًا ، فإن الماء يسحب بشكل طبيعي إلى ذراعيك وساقيك وقدميك (الوذمة المعتمدة).

ضعف صمامات الأوردة (القصور الوريدي): عندما تكون الصمامات في أوردتك ضعيفة ، يصعب على عروقك دفع الدم إلى قلبك ، مما يؤدي إلى توسع الأوردة وتراكم السوائل في الساقين.

الحالات الطبية الأساسية: حالات مثل قصور القلب وأمراض الرئة والكبد والكلى والغدة الدرقية لها وذمة كعرض.

الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية ، مثل ضغط الدم أو أدوية التحكم في الألم ، لها وذمة كآثار جانبية.

سوء التغذية: إذا كنت لا تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا أو إذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالملح (الصوديوم) ، فقد تتراكم السوائل في أجزاء مختلفة من جسمك.

الحمل: يحدث تورم في ساقيك أثناء الحمل حيث يضغط الرحم على الأوعية الدموية في الجزء السفلي من الجسم.

ضعف الجهاز المناعي: يمكن أن يؤدي رد الفعل التحسسي أو العدوى أو الحروق أو الصدمات أو الجلطات إلى الوذمة.