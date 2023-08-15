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الوحدة يعلن ضم إيجالو مهاجم الهلال السابق (فيديو)
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوحدة يعلن ضم إيجالو مهاجم الهلال السابق (فيديو)

أوديون إيجالو
أوديون إيجالو

أعلن نادي الوحدة السعودي التعاقد مع النجم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال السابق، في صفقة قوية لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2023.

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وكتب نادي الوحدة من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مهاجمنا نسر إفريقي".

فيديو إعلان صفقة إيجالو لاعب الوحدة

يخوض إيجالو الخطوة الثالثة داخل الدوري السعودي بعدما لعب لنادي الشباب ومنه انتقل لنادي الهلال في شتاء 2022، وبعد موسم ونصف يعلن الزعيم رحيل اللاعب عن صفوف الفريق لكنه يتمسك بالبقاء في المملكة ويوقع مع نادي الوحدة.