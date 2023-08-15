سعرها تجاوز 8 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي ترتدي أغلى حقيبة في العالم (صور)

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بجلسة تصوير جريئة خضعت لها عقب إحيائها حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، والتي ظهرت خلالها مرتدية أغلى حقيبة يد في العالم - بحسب وصف الجمهور- بتوقيع دار Hermes، فعلى الرغم من بساطتها إلا أن سعرها خرافي.

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإرتداء أغلى حقيبة في العالم

شاركت هيفاء وهبي الجمهور بمجموعة صور لافتة، حرصت فيها على استعراض الحقيبة أثناء تواجدها في الساحل الشمالي بعد حفلها الأخير، وأرفقتها بتعليق: "Sun kissed"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي ترتدي حقيبة يد سعرها يتجاوز 8 مليون جنيه

تميزت حقيبة هيفاء وهبي "بيركن" من دار Hermes، بتصميمها الممزوج بين الطبيعة والفخامة في آن، والمستوحى من واجهات المباني الراقية، فهي مصممة على شكل منزل به شرفات والحجرات مضاءة باللون البرتقالي، فهي بمثابة قطعة استثنائية نادرة، وعلى الرغم من بساطتها إلا أن سعرها بلغ 256 ألف يورو، ما يعادل 8 ملايين و614 ألف جنيه مصري.

هيفاء وهبي

وبلغ سعر حقيبة هيفاء وهبي حينما صممت في عام 2008 30 ألف دولار، حتى أقامت شركة "سوذبيز" مزاداً في هونج كونج في عام 2021، لبيعها، وبالفعل بيعت حقيبة "هيرميس داي فوبورج بيركين" حينها بـ 180 ألف دولار تقريباً، بينما بلغ سعر حقيبة "نايت فوبورج بيركين" 167 ألف دولار.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان مثير في الساحل الشمالي

وأطلت هيفاء وهبي بلوك جريء وناعم، حيث ارتدت فستان قصير ومثير يمزج بين الكثير من الألوان والرسومات المبهجة، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، فيما نسقت عليه مِعطف من نفس اللون والنقشة، كما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالِ باللون الأبيض، واستعرضت التاتو المثير المرسوم على ساقها، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق.

هيفاء وهبي

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي على تصفيفة شعر مميزة ولافتة حيث تركت خصلاته المموجة تنسدل بانسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تشعل العلمين بحفل استثنائي ضخم

على صعيد آخر، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة من صور الحفل الذي رفع شعار كامل العدد وأرفقتها بتعليق: "ليلة ذهبية لا مثيل لها في العلمين الجديدة.. الساحل الشمالي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هيفاء وهبي في حفل العلمين

آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى السينمائية فيلم "رمسيس باريس"، الذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدى المرغنى، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون ومصطفى خاطر، واوس اوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك وسامى مغاورى، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.