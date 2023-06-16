كشفت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، الستار لأول مرة عن كواليس طلاق الفنانة هيفاء وهبي، من نصر فياض زوجها الأول، منذ وقوعه عام 1994، وحقيقة تنازلها عن حضانة ابنتها زينب.

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محامية نصر فياض تكشف كواليس طلاقه من الفنانة هيفاء وهبي

قالت بشرى الخليل، محامية نصر فياض، في فيديو نشر لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها هي من طلقت الفنانة هيفاء وهبي، وأن زوجها الأسبق هو من منعها من رؤية ابنتها، بسبب رفض موكلي، طلاق هيفاء وهبي، وهو الأمر الذي دفع الفنانة اللبنانية، للجوء إلى القضاء والمحاكم، قبل أن يوقع لها فياض على الوكالة لإنجاز الأمر.

محامية نصر فياض تكشف كواليس طلاقه من الفنانة هيفاء وهبي

محامية نصر فياض تكشف حقيقة رفضه للانفصال عن هيفاء وهبي

قالت المحامية بشرى الخليل في تصريحات تليفزيونية، اتصلت بهيفاء فى ذلك التوقيت، وتقابلنا واتفقنا على بنود عقد الطلاق، بسبب رفض نصر فياض طلاقها، فذلك لجأت إلى المحكمة، وبعدها عمل لي الوكالة واتفقت معها على كل شئ.

محامية نصر فياض تكشف حقيقة رفضه للانفصال عن هيفاء وهبي

حقيقة تنازل هيفاء وهبي عن حضانة ابنتها زينب فياض

نفت محامية نصر فياض ، تنازل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حضانة ابنتها زينب فياض مثلما يتم تداولها فى وسائل الإعلام المختلفة، والحقيقة أن زوجها الأسبق هو من حرمها من ابنتها، قائلة: نصر قال لي بمضي على الوكالة بشرط تتنازل عن حضانة ابنتها نهائيًا، اتصلت فيها وقولت لها هيفاء نصر بيشترط تنازلك عن حضانة ابنتكِ للموافقة على الطلاق، ولكنها رفضت الأمر رفضا قاطعًا.

حقيقة تنازل هيفاء وهبي عن حضانة ابنتها زينب فياض

شرط نصر فياض الوحيد لطلاق هيفاء وهبي

أكملت بشرى الخليل، محامية نصر فياض، قائلة: هيفاء قالت لي ما ممكن أتنازل عن حضانة بنتي، البنت تكبر وتقول أمي اتنازلت عن شوفتي؟ بس بضمن أني ما أروح المحكم أنا ما بدي روح على المحاكم، قولت لها بتفق معك 100 بالمية لافتة إلى أنها أقنعت فياض بتوقيع وثيقة الطلاق الذي تم أمام قاض شرعي.