أسباب الإصابة بالفشل الكلوي .. مرض السكر الأساس

يحدث الفشل الكلوي عندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل جيد بما يكفي للبقاء على قيد الحياة دون غسيل الكلى أو زرع الكلى، وفقدت الكليتان قدرتهما على تنقية الدم من الفضلات، ويسمى الفشل الكلوي أيضًا بمرض الكلى في نهاية المرحلة (ESKD)، أو مرض الكلى في نهاية المرحلة (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة).

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر أسباب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي شيوعًا.

يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى تلف الكلى والأعضاء الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم ينتقل بقوة عبر الأوعية الدموية في الجسم، وبمرور الوقت وبدون علاج، يمكن أن تدمر القوة الزائدة أنسجة كليتيك.

عادة لا يحدث الفشل الكلوي بسرعة، وتشمل أسباب CKD الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ما يلي:

مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD). PKD هي حالة ترثها من أحد والديك (حالة وراثية) تتسبب في نمو الأكياس المملوءة بالسوائل (الأكياس) داخل كليتيك.

أمراض الكبيبات: تؤثر أمراض الكبيبات على مدى جودة تنقية الكلى للفضلات.

الذئبة: الذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي.

يمكن أن يتطور الفشل الكلوي أيضًا بسرعة غير متوقعة، ويحدث الفشل الكلوي الحاد (إصابة الكلى الحادة) عندما تفقد الكلى فجأة قدرتها على العمل، وقد يحدث الفشل الكلوي الحاد في غضون ساعات أو أيام، وغالبًا ما يكون مؤقتًا.

تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

أمراض الكلى المناعية الذاتية.

أدوية معينة.

الجفاف الشديد.

انسداد المسالك البولية.

أمراض جهازية غير معالجة، مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد.