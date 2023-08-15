4 مراحل يمر بها الشخص المصاب بالفشل الكلوي.. تعرف عليهم

الفشل الكلوي يعني أن إحدى كليتيك أو كليهما لم تعد تعمل بشكل جيد من تلقاء نفسها، وأحيانًا يكون الفشل الكلوي مؤقتًا ويتطور بسرعة (حاد)، وفي أحيان أخرى تكون حالة مزمنة (طويلة الأمد) تزداد سوءًا ببطء.

والفشل الكلوي هو أخطر مراحل مرض الكلى، لإنها قاتلة بدون علاج إذا كنت مصابًا بالفشل الكلوي ، فقد تعيش بضعة أيام أو أسابيع دون علاج.

هناك مراحل مرض الكلى وفقًا لمعدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR).

معدل eGFRالخاص بك هو حساب لمدى كفاءة كليتيك في ترشيح المواد. معدل eGFRالطبيعي هو حوالي 100. أقل معدل eGFRهو 0 ، مما يعني عدم وجود وظائف الكلى المتبقية.

ماذا يحدث عندما يبدأ الفشل الكلوي؟

تشمل مراحل أي مرض في الكلى ما يلي:

المرحلة الأولى: معدل الترشيح الكبيبي أعلى من 90 ولكن أقل من 100، في هذه المرحلة ، تعاني الكليتان من تلف خفيف ولكنهما لا تزالان تعملان بشكل طبيعي.

المرحلة الثانية: قد يكون معدل الترشيح الكبيبي (GFR) لديك منخفضًا يصل إلى 60 أو مرتفعًا مثل 89. لديك ضرر أكبر للكلى مقارنة بالمرحلة الأولى ، لكنها لا تزال تعمل بشكل جيد.

المرحلة الثالثة: قد يكون معدل الترشيح الكبيبي الخاص بك منخفضًا مثل 30 أو مرتفعًا مثل 59، وقد يكون لديك فقدان بسيط أو شديد في وظائف الكلى.

المرحلة الرابعة: قد يكون معدل الترشيح الكبيبي الخاص بك منخفضًا يصل إلى 15 أو يصل إلى 29، ولديك فقدان شديد في وظائف الكلى.

المرحلة الخامسة: معدل الترشيح الكبيبي الخاص بك أقل من 15. تقترب كليتك أو في حالة فشل تام.