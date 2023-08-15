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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مجد القاسم يكشف أسرارًا "بالخط العريض" .. الجمعة

مجد القاسم
مجد القاسم

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان مجد القاسم، في ظهور خاص وحوار صريح ببرنامج “بالخط العريض”، يوم الجمعة المقبل على شاشة الحياة.

 

ويكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما يهدي البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

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ويتحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، ويذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

 

كما يكشف كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من 3 سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.
 

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.

 

يذاع برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

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