الحشيش يضع هنا الزاهد وأحمد السعدني بمرمى النيران| ماجدة خير الله تهاجم بجرأة

فتحت الناقدة ماجدة خير الله، النار على هنا الزاهد وأحمد السعدني أبطال مسلسل "سيب وأنا اسيب"، منتقدة بعض التصرفات والمشاهد التي يتضمنها العمل، فضلًا عن رفضها لآداء هنا المتكرر بجميع أعمالها الفنية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

هنا الزاهد وأحمد السعدني

ماجدة خير الله تفتح النار على هنا الزاهد: "محتاجة ورش تمثيل وأداؤها ضعيف"

هاجمت ماجدة خير الله تمثيل الفنانة هنا الزاهد مشيرة إلى أنها تحتاج لورش تمثيل لأن أداؤها التمثيلي أصبح متشابهًا بجميع أعمالها الفنية، إذْ قالت: "هنا الزاهد محتاجه تاخد ورش تمثيل لأن أداؤها كله شبه بعض حتى لما بتطلع في البرامج طريقة كلامها شبه بعضها، هي محتاجه تفهم الشخصية وأبعادها، يعني بمعنى أصح دي الحاجات اللي مفروض أي فنان يعرفها".

ماجدة خير الله

قارنت خير الله بين هنا الزاهد النجمة منى زكي قائلة: "منى زكي تمتهن التمثيل قبل هنا الزاهد بـ 20 عامًا ورغم أنها من أهم نجمات مصر، لكنها تسافر إلى أمريكا لكي تدرس ورش تمثيل وتتابع أفلام وتعمل على نفسها بشكل جيد".

ماجدة خير الله عن مسلسل سيب وأنا أسيب: تدني واضح في مستوى الحوار وادعاء خفة الظل

أضافت ماجدة خير الله: "يجب أن تكون الجرأة في الفكرة نفسها وليس العمل، موضحة أنها ضد سخافة الكلام في أي عمل فني"، مشيرة إلى أن مسلسل "سيب وأنا أسيب" يوجد به تدني واضح في مستوى الحوار وادعاء خفة الظل، كما أن هناك سخافة كبيرة بالعمل، متابعة: "كلام سخيف ميصحش ينفع يتقال على لسان فتاة وده غير لائق وبعدين طول الوقت الأبطال بيشربوا حشيش كأنه مبرر لتلك السخافات".

هنا الزاهد وأحمد السعدني

مسلسل سيب وأنا أسيب:

تدور أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية "نبيلة" التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد فهي فتاة تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.

مسلسل "سيب وأنا أسيب" يضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم أحمد السعدني، وهنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.