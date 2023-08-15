منطقة قنا الأزهرية تكرم رئيس مدينة نجع حمادى

قام أبو الحسن أمين حسن مدير الشئون الإدارية وعبد الودود الدردير مسئول الامتحانات والامن بادارة نجع حمادي التعليمية الازهرية، ممثلا عن الشيخ تاج الدين أبو الوفا وكيل منطقة قنا الازهرية، بتكريم أشرف أنور رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، وذلك نيابة عن صاحب الفضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيس الادارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية، واحمد عبد السلام الحساني مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب وذلك لخدماته الجليلة للأزهر الشريف، كان أخرها إزالة الحشائش المتراكمة منذ عشرات السنين خلف الإدارة الأزهرية، والتي تسببت في حرائق متكررة سنوياً، إضافة الى زحف الحشرات والزواحف منها الى المعاهد المجاورة.

وأوضح وفد الأزهر أنَّ الإدارة الأزهرية بنجع حمادي و خلال السنوات الماضية، قد خاطبت رؤساء مجلس المدينة خلال عقود متكررة دون جدوى، حتى تحقق الحلم المشروع على أيدي رئيس مركز ومدينة نجع حمادى أشرف أنور.