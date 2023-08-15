استبعاد حكام بالدوري الإنجليزي بسبب أخطاء تحكيمية

تم استبعاد الحكام سيمون هوبر ومايكل سالزبوري وريتشارد ويست من مباريات الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح وولفرهامبتون واندرارز خلال هزيمته أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين.

وكان الغضب قد سيطر على مسئولي وولفرهامبتون لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته 1-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد عندما اصطدم أندريه أونانا حارس يونايتد مع ساشا كالايدجيتش عندما حاول إبعاد الكرة بقبضة يده لكنه لم يلمسها ليسقط مهاجم وولفرهامبتون أرضا.

ورفض الحكم سايمون هوبر احتساب ركلة جزاء، ومع الاكتفاء بتدخل حكم الفيديو المساعد في الأخطاء الواضحة لم يكن بوسعه مراجعة اللعبة.

وكان هوبر حكما للساحة فيما كُلف سالزبوري وويست بمهام حكم الفيديو المساعد.

وقال جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون إن فشل الحكام في منح فريقه ركلة جزاء قد سلط الضوء على منطقة رمادية بشأن كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد وإن رئيس لجنة التحكيم جون موس اعتذر له عن الخطأ.

وقال أونيل: جون موس أكد إنها ركلة جزاء صارخة وكان يجب احتسابها - لعب نظيف منه، فقد اعتذر، لكن هذا الاحترام مني لجون لأنه قال إنه خطأ واضح وصريح ، إنه لم يستطع تصديق أن حكم الساحة لم يمنحها ولا يصدق أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل.

واستُبعد سالزبوري أيضا من إدارة مباريات في أبريل الماضي بعدما حُرم برايتون آند هوف ألبيون من ركلة جزاء في الخسارة 2-1 أمام توتنهام هوتسبير.