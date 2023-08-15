المركزي الروسي يرفع الفائدة 350 نقطة أساس

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12% خلال، اليوم الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية.

روبل روسي

وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي الروسي بشأن الفائدة بعدما تجاوز الدولار عتبة المئة روبل أمس الاثنين بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكري.

وانتقد مكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي الروسي أمس الاثنين وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفه بسياسة البنك للتيسير النقدي.

وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار وأعلن البنك المركزي الروسي عن الاجتماع الطارئ.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الثلاثاء: "تتصاعد الضغوط التضخمية... ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار".

وأضاف: المركزي الروسي "تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع"، بحسب الاسواق العربية.

وتتجه روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس آذار 2024 فيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير/ شباط 2022 عندما رفعها إلى 20% بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ثم خفض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5% مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.

المركزي الروسي يبحث معدلات الفائدة بعد هبوط تاريخي للروبل

المركزي الروسي

يعقد المصرف المركزي الروسي، الثلاثاء، اجتماعا للبحث في معدلات الفائدة الرئيسية مع استمرار تراجع الروبل وبلوغه الاثنين أدنى مستوى له منذ مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.

وتراجع سعر صرف العملة اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 روبل للدولار الواحد، وانخفض الروبل زهاء 30% أمام الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.

وأعلن المصرف المركزي أنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مسبقا لبحث معدلات الفائدة الرئيسية التي تمّ رفعها قبل أسابيع قليلة فقط وسيعلن نتائج الاجتماع عند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

وفي نهاية فترة بعد الظهر اليوم الاثنين، أظهرت بيانات بورصة موسكو تداول الروبل بسعر 98 مقابل الدولار و107 مقابل اليورو، في تحسّن طفيف عن الفترة الصباحية التي شهدت تخطي سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا.