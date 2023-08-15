تعليم الوادي الجديد: فتح أبواب مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي وأثناء فترة الصيف. تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، ونائب المحافظ، الدكتورة حنان مجدي.

وقد قام وكيل تعليم الوادي الجديد بمتابعة خطة عمل الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية، التي بدأت في إجازة نهاية العام، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة. تم فتح أبواب مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية لطلاب المحافظة لممارسة المهارات الصحفية وتصميم المجلات الحائطية والكاريكاتير وتدريب قراء النشرات الإخبارية.

وقد قام سيد عبد العزيز أيضًا بمتابعة اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، الذين يسعون للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية. تم تجهيز القاعات بكافة احتياجاتها، وتم تأمين سير الامتحانات بدون أية عقبات أو مشكلات.

قد احتوت اختبارات القبول مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء العالمي IQ.

وفي سياق آخر، استقبل المهندس سيد عبد العزيز أبطال قطاع تعليم المحافظة في مشروع القراءة الوطني في موسمه الثالث، بعد عودتهم من تصفيات الجمهورية. وتم تكريم المشاركين المتميزين في المسابقة بحضور توجيه عام المكتبات بالمديرية.

وقد هنأ وكيل التعليم المشاركين لتكريمهم من إدارة المشروع الوطني للقراءة للتميز، حيث تم منح 20 طالبًا وطالبة و3 معلمين شهادات تقدير وجوائز مالية. كما أعرب عن شكره وتقديره لظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف، وأعرب عن أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بالمزيد من النجاح والازدهار.