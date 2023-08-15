مهاجم كريستال بالاس يقترب من تشيلسي

يقترب الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب وسط كريستال بالاس، من الانتقال لتشيلسي الإنجليزي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أوليسي فَضل الانتقال للبلوز على الانضمام لمانشستر سيتي، بعد المفاوضات التي امتدت لعدة أسابيع ماضية.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن تشيلسي نجح في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوليسي، والمُقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني.

أوليسي

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن الأطراف الثلاثة ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال أوليسي لـ تشيلسي.

وأكدت أن اللاعب يحتاج للاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها، ويعلم مسؤولو تشيلسي وضع اللاعب، كما أنهم سيقوموا بتأهيله من إصابته التي تعرض لها.

وكان تشيلسي قد نجح في خطف صفقة كايسيدو من ليفربول، حيث كان اللاعب على أعتاب الانتقال للريدز، لكن تدخل إدارة البلوز غيرت وجهة الصفقة.