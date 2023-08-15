عاجل
الصحة العالمية: 67% من المستشفيات فى السودان خارج الخدمة
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم كريستال بالاس يقترب من تشيلسي

كريستال بالاس
كريستال بالاس

يقترب الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب وسط كريستال بالاس، من الانتقال لتشيلسي الإنجليزي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

txt

موعد انطلاق معسكر الأهلي بالنمسا

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أوليسي فَضل الانتقال للبلوز على الانضمام لمانشستر سيتي، بعد المفاوضات التي امتدت لعدة أسابيع ماضية.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن تشيلسي نجح في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوليسي، والمُقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني.

أوليسي

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن الأطراف الثلاثة ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال أوليسي لـ تشيلسي.

وأكدت أن اللاعب يحتاج للاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها، ويعلم مسؤولو تشيلسي وضع اللاعب، كما أنهم سيقوموا بتأهيله من إصابته التي تعرض لها.

وكان تشيلسي قد نجح في خطف صفقة كايسيدو من ليفربول، حيث كان اللاعب على أعتاب الانتقال للريدز، لكن تدخل إدارة البلوز غيرت وجهة الصفقة.

مواد متعلقة

عقبة جديدة من مانشستر سيتي في طريق برشلونة لضم كانسيلو

الهلال يخطط لضم حارس نوتنجهام الإنجليزي