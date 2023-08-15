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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد انطلاق معسكر الأهلي بالنمسا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر ، لخوض معسكره بدولة النمسا استعدادًا لانطلاق فعاليات الموسم المقبل.

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ومن المقرر بدء المعسكر خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل ، على أن يتخلله وديتين أمام فريقين من القارة الأوروبية.

خطاب الأهلي إلى الجبلاية ..

وعلى صعيد متصل ، أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا أمس الأثنين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. 
وقال النادي الأحمر في بيانه أن هذا الخطاب جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكدت إدارة الأهلي في خطابها أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.

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