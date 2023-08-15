بسنت شوقي ومحمد فراج .. ظهور مثير يكشف حقيقة الطلاق ويحسم الجدل (شاهد)

خطفا بسنت شوقي ومحمد فراج الأنظار خلال أول ظهور لهما معًا بعد شائعات طلاقهما، وذلك في العرض الخاص لفيلم "5 جولات"، لمساندة ودعم الفنانة داليا شوقي شقيقة "بسنت" في أول عمل من بطولتها، الأمر الذي حسم جدل انفصالهما ونفى ما تردد على ألسنة مروجي تلك الأنباء الكاذبة.

بسنت شوقي ومحمد فراج وداليا شوقي

أول ظهور لبسنت شوقي ومحمد فراج بعد شائعة طلاقهما

وتألقت بسنت شوقي بإطلالة كاجوال ناعمة وقصة شعر جديدة تتناغم مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت جمبسوت أنيق وفضفاض باللون النود الداكن، ذا أكمام قصيرة ويتوسطه حزام قماش بنفس اللون، مما مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق، في حين ارتدت شقيقتها داليا شوي فستان مجسم وجريء باللون الأحمر، قصير ومزود ببطانة طويلة من الشبك، مما عكس أناقتها وجمالها.

بسنت شوقي وشقيقتها داليا شوقي

بسنت شوقي ومحمد فراج وداليا شوقي من العرض الخاص لفيلم 5 جولات

بسنت شوقي ومحمد فراج وداليا شوقي من العرض الخاص لفيلم 5 جولات

محمد فراج يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن بسنت شوقي

وكان الفنان محمد فراج قرر الخروج عن صمته ليرد على أنباء انفصاله عن زوجته النجمة بسنت شوقي التي أثارت موجة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، وذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي.

أكد محمد فراج أنه دائمًا ما يتجاهل مثل هذه الشائعات التي تتعلق بحياته الشخصية، والتي يتداولها البعض بهدف إثارة البلبلة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. أنا مبردش خالص إلا إذا كان الموضوع يستاهل الرد أو حاجة بتخليني لازم اتحرك من مكاني اتعودت على كده".

بسنت شوقي ومحمد فراج

وأضاف: "أنا من البني آدمين اللى مبحبش أو مبميلش مش فارق معايا ومتخصنيش مين عمل أو كتب إيه.. حاجة مش لازم أعرفها طب حتى لو عرفتها عملت بيها حاجة لأ بالعكس ممكن يأذيني نفسيًا ويخليني أخد ردود أفعال، فاللي عايز يتكلم يتكلم براحته عادي".

فيلم خمس جولات

على صعيد آخر، تدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDSالذي انطلق أمس الاثنين العرض الخاص له، حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات

نور النبوي وداليا شوقي وآدم الشرقاوي من فيلم 5 جولات

فيلم خمس جولات آخر أعمال الراحل مصطفى درويش قبل وفاته

فيلم "خمس جولات" هو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي لم تتح له الفرصة مشاهدته قبل الرحيل، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن وهم نور النبوي، وآدم الشرقاوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد.

مصطفى درويش من فيلم 5 جولات

آخر أعمال بسنت شوقي

يُذكر أن الفنانة بسنت شوقي خاضت ماراثون دراما رمضان 2023 بمسلسل "علاقة مشروعة" وشاركها بطولته النجوم (ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وميمي جمال) وينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركتى Forever Drama مها سليم وmedia Hub محمد السعدى.

بسنت شوقي ومحمد فراج

آخر أعمال محمد فراج

كما كانت آخر أعمال النجم محمد فراج مسلسل "حرب"، الذي خاض به ماراثون دراما رمضان 2023، وينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 10 حلقات فقط، مشاركت بطولته النجوم أحمد السقا، وأحمد سعيد عبد الغني، ومصطفى منصور، وإيناس كامل، وسارة الشامي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.