محمد فراج يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن بسنت شوقي.. أذى نفسي (شاهد)

خرج الفنان محمد فراج عن صمته ليرد على أنباء انفصاله عن زوجته النجمة بسنت شوقي التي أثارت موجة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، وذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي.

محمد فراج يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن بسنت شوقي

أكد محمد فراج أنه دائمًا ما يتجاهل مثل هذه الشائعات التي تتعلق بحياته الشخصية، والتي يتداولها البعض بهدف إثارة البلبلة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. أنا مبردش خالص إلا إذا كان الموضوع يستاهل الرد أو حاجة بتخليني لازم اتحرك من مكاني اتعودت على كده".

محمد فراج وبسنت شوقي

وأضاف: "أنا من البني آدمين اللى مبحبش أو مبميلش مش فارق معايا ومتخصنيش مين عمل أو كتب إيه.. حاجة مش لازم أعرفها طب حتى لو عرفتها عملت بيها حاجة لأ بالعكس ممكن يأذيني نفسيًا ويخليني أخد ردود أفعال، فاللي عايز يتكلم يتكلم براحته عادي".

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محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج يروج لفيلمه الجديد "ڤوي ڤوي ڤوي": يعرض في مصر ابتداءً من ٢٣ أغسطس

على صعيد آخر، روج الفنان محمد فراج مؤخرًا لفيلمه السينمائي الجديد "ڤوي ڤوي ڤوي" المقرر عرضه بمختلف دور العرض السينمائي يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شارك محمد فراج الجمهور بوستر فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" وأرفقه بيتعليق: "البوستر الرسمي لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي .. يعرض في مصر إبتداءً من ٢٣ أغسطس والعالم العربي ٢٤ أغسطس".

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

قصة وأبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

تدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع كل من حوله، وخلال الأحداث يمر بالعديد من الظروف وتظهر مفاجآت تقلب الموازين، ويشارك فراج في بطولة الفيلم النجوم نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.

آخر أعمال محمد فراج

وكانت آخر أعمال محمد فراج مسلسل "حرب"، الذي خاض به في ماراثون دراما رمضان 2023، وينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 10 حلقات فقط، مشاركت بطولته النجوم أحمد السقا، وأحمد سعيد عبد الغني، ومصطفى منصور، وإيناس كامل، وسارة الشامي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد فراج وبسنت شوقي

آخر أعمال بسنت شوقي

كما خاضت الفنانة بسنت شوقي ماراثون دراما رمضان 2023 بمسلسل "علاقة مشروعة" وشاركها بطولته النجوم (ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وميمي جمال) وينتمي لفئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركتى Forever Drama مها سليم وmedia Hub محمد السعدى.