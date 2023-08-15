قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب بتنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أُقيمت أمسية شعرية لشعراء الفصحى في قصر ثقافة سوهاج، حيث تم تنظيمها في مكتبة رفاعه الطهطاوي بمدينة سوهاج. قام بتقديم الأمسية الشاعر محمد فاروق محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة سوهاج. حضر الأمسية عدد من القراء والمتذوقين للأدب، بالإضافة إلى أعضاء وشعراء نادي أدب قصر ثقافة سوهاج، ومن بينهم فرغل الخبيري وفتحي الصومعي ومجدي حشمت سعيد وأحمد خضر عرابي وعصام أديب شحاتة وحسام العربي وسميحة أبو حسين.

كان الحضور متنوعًا ومشوقًا، حيث قدَّم المشاركون مجموعة متنوعة من القصائد الفصحى التي أثرت في الجمهور. تناولت القصائد مختلف المواضيع، بدءًا من الحب والحنين إلى الأرض، وصولاً إلى القضايا الاجتماعية والسياسية. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز حضور الشعر في المجتمع وتشجيع المواهب الشعرية.

تعد هذه الفعالية جزءًا من برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يهدف إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال موسم الصيف، بهدف تنشيط الحياة الثقافية في المناطق المختلفة وتقديم تجربة ثقافية ممتعة للجمهور. تستمر هذه الفعاليات على مدار الصيف وتشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والفنية بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات.

يشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تلعب دورًا هامًا في تطوير وتعزيز الحياة الثقافية في مصر، حيث تعمل على تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية في جميع أنحاء البلاد.

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى

قصر ثقافة سوهاج يقيم أمسية شعرية لشعراء الفصحى