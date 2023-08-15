ورشة فنية بالصلصال في قصر ثقافة الطفل بسوهاج

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبوالدهب، بتنظيم باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

واحدى الفعاليات التي نُفذت هي ورشة فنية بالصلصال في قصر ثقافة الطفل التابع لفرع ثقافة سوهاج. تم تنظيم الورشة في نادي القضاة بسوهاج، وقد تم تنفيذها بواسطة المدربة مرفت محمد.

وقد هدفت الورشة إلى تشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال العمل بالصلصال. تعتبر تلك الورشة فرصة للاستمتاع بنشاط فني مبتكر وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال.

تم خلال الورشة التركيز على تعلم تقنيات التشكيل والنحت على الصلصال، إضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الأطفال. وقدمت المدربة مرفت محمد إرشادات وتوجيهات فنية للأطفال، وساعدتهم في تطوير قدراتهم الفنية وإبداعها.

وقد لاقت الورشة إقبالًا كبيرًا من قِبَلِ الأطفال وأهاليهم، حيث استمتع الأطفال بتجربة صنع أشكال مختلفة بألوان متنوعة من الصلصال. ولاحظ المشرفون على الورشة زيادة في ثقة الأطفال بأنفسهم واندهاشهم من قدراتهم الابداعية.

تعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور، خاصةً في فترة الإجازة الصيفية. وتسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنظيم المزيد من هذه الفعاليات المثرية والتي تهدف إلى تنمية المواهب والمهارات الفنية لدى الشباب والأطفال في جميع أنحاء مصر.

فرع ثقافة سوهاج يقيم ورشة فنية بالصلصال في قصر ثقافة الطفل

فرع ثقافة سوهاج يقيم ورشة فنية بالصلصال في قصر ثقافة الطفل