تنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة ببيت ثقافة المنيرة بالخارجة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وبإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وضمت إحدى هذه الفعاليات تنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة تم تنفيذها بواسطة بيت ثقافة المنيرة.

استهدفت المسابقة تعزيز وتشجيع حب القراءة بين المشاركين، وذلك من خلال تحديث آلية المسابقة وجعلها أكثر تفاعلاً ومشاركة من قبل الجمهور.

تم تنفيذ المسابقة بجهود حثيثة من قِبَل فريق تنظيم المنفذ، بقيادة ليلى محمد، والتي تولت المسؤولية بكفاءة ومهارة.

وقد شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث شارك فيها عدد كبير من المهتمين بالثقافة والقراءة في المنطقة.

تضمنت المسابقة أسئلة تتعلق بمختلف المجالات الثقافية، بما في ذلك الأدب والشعر والعلوم والتاريخ، بهدف إثراء معارف المشاركين وزيادة ثقافتهم.

وختمت المسابقة بتوزيع الجوائز على الفائزين الذين استحقوا التكريم بناءً على نتائج المسابقة وأداءهم المتميز.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة جزء من سلسلة فعاليات تروج للثقافة والفنون في منطقة وسط الصعيد، وتؤكد على أهمية التثقيف والقراءة كأدوات رئيسية للتنمية الثقافية في المجتمع.

تنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة ببيت ثقافة المنيرة في الخارجة

تنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة ببيت ثقافة المنيرة في الخارجة

تنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة ببيت ثقافة المنيرة في الخارجة