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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يطالب بيريز بالتعاقد مع فلاهوفيتش

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

 يبحث ريال مدريد الإسباني عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما للدوري السعودي.

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 وكان بنزيما قد رحل لاتحاد جدة السعودي، بعد اتفاقه مع إدارة ريال مدريد على مغادرة “سنتياجو بيرنابيو” خلال الميركاتو الحالي.

 فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، من أجل تعويض رحيل بنزيما عن الملكي.

 وأوضحت أن المدرب الإيطالي يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وضع بند في عقده بشرائه بصفة نهائية في حالة التألق مع الملكي خلال الموسم الحالي.

  وأكدت التقارير أن الفرنسي كيليان مبابي لن ينضم لريال مدريد خلال الصيف الحالي، حيث يخشى أنشيلوتي من حدوث فتنة داخل الفريق من التعاقد مع اللاعب.

 يذكر أن مبابي تحسنت علاقته مع باريس سان جيرمان خلال الفترة القليلة الماضية، بعد عودة الفرنسي للتدريبات والترحيب به خلال الفترة الماضية.

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