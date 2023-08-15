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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصيري على رأس تشكيل إشبيلية المتوقعة أمام السيتي

إشبيلية
إشبيلية

يلتقي إشبيلية الإسباني بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، والمقرر له غدًا الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

النصيري يقود تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، لودفيج أوجوستينسون.

الوسط: جوان جوردان، نيمانيا جوديلي، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري، أنطوني مارسيال

وحصد السيتي لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في النهائي، فيما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما في المباراة النهائية.

موعد المباراة

تُلعب مباراة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في تمام العاشرة من مساء الأربعاء غدًا، في المواجهة التي يستضيفها ملعب كاريسكاكيس.

ومن المقرر أن تُذاع الموقعة المرتقبة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث ستقوم ببث المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط.

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