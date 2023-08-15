4 بنود "خيالية" في عقد نيمار مع الهلال السعودي

كشفت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء تفاصيل العرض الخيالي الذي قدمه نادي الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع نيمار، كما سيخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في باريس، تمهيدًا لإعلان الصفقة الرسمي وتقديمه لجمهور الهلال في السعودية.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو أن نيمار تلقى عرضًا يحتوى على بنود خيالية لإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الجاري وجاءت أبرز بنود العقد كالأتي:

طائرة خاصة تحت تصرفه

منزل فخم

80 ألف يورو مكافأة الفوز لكل مباراة

نصف مليون يورو لكل منشور يروج له للسعودية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

وذكرت مصادر سعودية أن نادي الهلال يجهز احتفالا أسطوريًا من أجل تقديم اللاعب اللجمهور، حيث سيتم الاستعانة باحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال لتنظيم حفل كبير يتضمن ألعاب نارية.

الاتحاد يعلن موافقة محمد صلاح على العرض

أعلن مساعد الدوسري العضو الذهبي لنادي الاتحاد السعودي موافقة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على الانضمام لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الدوسري في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام السعودية صباح اليوم: " محمد صلاح موافق على الانضمام إلى الاتحاد هذا الصيف، كل شيء الآن بيد صندوق الاستثمارات السعودي ".

وأبدى الفرعون المصري موافقته على الانتقال لنادي الاتحاد بعد تلقيه عرضًا خياليًا من صندوق الاستثمارات، الذي بدوره قدم عرضًا تاريخيًا أيضًا لنادي ليفربول الإنجليزي لاقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

وأكدت التقارير الواردة من إنجلترا أن العرض الذي حصل عليه ليفربول من نادي الاتحاد تخطى الـ100 مليون يورو، وهم ما قد يساعد بشكل كبير في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.