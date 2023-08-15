13 سبتمبر.. محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء ، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

1 3سبتمبر.. محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه