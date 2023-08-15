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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

13 سبتمبر.. محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم  الثلاثاء ، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"   لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

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اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش إمبابة"

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تجديد حبس أفراد خلية إخوانية

13سبتمبر..محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة  على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه

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