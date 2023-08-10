تجديد حبس أفراد خلية أخوانية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قرار باستمرار حبس أفراد خلية إخوانية 45 يوما، وفقا لقانون حظر الكيانات الإرهابية، والتحفظ على المضبوطات.

كان المتهمون وعددهم 8 أفراد يتزعمهم نجل شقيق قيادى إخوانى يدعى "ع ع"، قد قامت بالتواصل عبر مواقع الإنترنت وترويج شائعات كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وقيامهم بتجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث تلك الأخبار على العديد من المواقع والمحافظات.

وفى ضربة أمنية للأمن الوطني تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الأمن العام من رصد وتتبع أفراد التشكيل بالتعاون مع مباحث الإنترنت، وأمكن تحديد أماكن وسائل البث، وتم استئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية قاربت 3 ملايين و200 ألف جنيه، وسيارتين، وعدد من أجهزة اللاب توب، وأجهزة للاتصال عبر القمر الصناعي، مستخدماً فيها شرائح خطوط أجنبية لبث تلك المعلومات والأخبار المزيفة داخليا وخارجيا.

كما تبين من الفحص قيامهم بتصوير مقاطع مفبركة لأحداث ووقائع غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام وإحداث الذعر بين المواطنين، ورصدهم لعدة مواقع خاصة بمؤسسات الدولة بهدف القيام بأعمال عدائية ضدها، كما تبين تلقيهم بعض التكليفات من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج.وتم ضبط بندقيتين آليتين وطبنجتين وكمية من الذخائر، وقيامهم بإنشاء العديد من المواقع المستعارة بأسماء مزيفة لجهات حكومية وشخصيات عامة بهدف إثارة الرأي العام وبث الأخبار المغلوطة على نطاق واسع لزعزعة أمن واستقرار البلاد