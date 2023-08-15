الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "حرفتك .. مهنتك" بالوادي الجديد

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للفتاة والمراة ، تنفيذ مبادرة " حرفتك ..مهنتك " بمركز شباب الفتح، بقطاع شباب الداخله ، بمحافظة الوادى الجديد ، بمشاركة 15 فتاة من فتيات أندية التطوع بالمركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

تهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدويه والتراثيه كجزء من الهويه الثقافيه والشخصيه المصرية ، بالاضافة الى نشر ثقافة العمل الحر ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل .

تضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة فى كيفية صناعة منتجات هاند ميد ، وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع الخيوط المستخدمه ،اساسيات القص والتصميم ، والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .