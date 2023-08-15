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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "حرفتك .. مهنتك" بالوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للفتاة والمراة ، تنفيذ مبادرة " حرفتك ..مهنتك "  بمركز شباب الفتح،  بقطاع شباب الداخله ،  بمحافظة الوادى الجديد ، بمشاركة 15 فتاة من فتيات أندية التطوع بالمركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .  

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الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان تدريب مدربين TOT "دليل مستقبل العمل"

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الشباب والرياضة ترد على فيديو أزمة البطل الأوليمبي

تهدف المبادرة إلى  دعم الحرف اليدويه والتراثيه كجزء من الهويه الثقافيه والشخصيه المصرية ، بالاضافة الى نشر ثقافة العمل الحر  ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل .  

تضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش  المتخصصة فى  كيفية صناعة منتجات هاند ميد ،  وتم تدريب الفتيات  والسيدات  على انواع الخيوط المستخدمه ،اساسيات القص  والتصميم ،  والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

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