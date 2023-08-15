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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل فعاليات أنشطة قادرون بإختلاف

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم " قادرون بإختلاف " ، ضمن مبادرة  " صيف شبابنا " ، بمركز شباب 15 مايو  بمحافظة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات ورشة الحرف اليدوية بالمنوفية

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الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان تدريب مدربين TOT "دليل مستقبل العمل"

تهدف الفعاليات إلى الإهتمام بأبناء قادرون بإختلاف ، وتوفير كافة الإمكانيات لهم ، ودمجهم فى المجتمع ، وإعداد برامج تدريبية ترفيهية لهم   مواكبة لإهتمام الدولة بشريحة ذوى القدرات والهمم .

تتضمن الفعاليات إجراء تدريبات رياضية ،  و انشطة فنية ،  وتعليم صناعه المشغولات اليدوية ،  و ذلك بجميع مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة .

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