الشباب والرياضة تواصل فعاليات أنشطة قادرون بإختلاف

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم " قادرون بإختلاف " ، ضمن مبادرة " صيف شبابنا " ، بمركز شباب 15 مايو بمحافظة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

تهدف الفعاليات إلى الإهتمام بأبناء قادرون بإختلاف ، وتوفير كافة الإمكانيات لهم ، ودمجهم فى المجتمع ، وإعداد برامج تدريبية ترفيهية لهم مواكبة لإهتمام الدولة بشريحة ذوى القدرات والهمم .

تتضمن الفعاليات إجراء تدريبات رياضية ، و انشطة فنية ، وتعليم صناعه المشغولات اليدوية ، و ذلك بجميع مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة .