هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

يواصل مانشستر سيتي استعداداته القوية لمواجهة إشبيلية، في نهائي السوبر الأوروبي، والمقرر لها الأربعاء غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

وكان السيتي قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة النهائية، بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما في المباراة النهائية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إشبيلية

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: ريكو لويس، رودريجو، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

موعد المباراة

تنطلق موقعة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في تمام العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، في المواجهة التي يستضيفها ملعب كاريسكاكيس.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، على حقوق بث البطولة، حيث ستقوم ببث المباراة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.