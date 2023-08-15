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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حكم مباراة السد القطري وأم صلال في دوري نجوم قطر

حكم مباراة السد القطري
حكم مباراة السد القطري وأم صلال

أعلن نادي السد القطري عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، عن الكشف عن حكم مباراة السد القطري و أم صلال في المباراة المرتقبة الجمعة القادم  على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري نجوم إكسبو.

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نشر حساب السد القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  كاشفًا على تغريدة قائلا:" عبدالرحمن الجاسم حكماً لمباراة الزعيم وأم صلال ضمن الأسبوع الأول من دوري نجوم إكسبو.

يواصل السد القطري تدريباته الجماعية  استعدادًا لمباراة أم صلال في الجولة الأولي بدوري  نجوم أكسبو.

موعد مباراة السد القطري لمباراة أم صلال

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة  المقبل الموافق18 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 .30 مساء بتوقيت الإمارات .