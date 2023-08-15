هاني شنودة في ضيافة ساقية الصاوي .. الليلة

تقيم ساقية الصاوي لقاء مفتوح مع الموسيقار الكبير هاني شنودة، يتحدث فيه عن مشواره الفنى، ويقدم باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية المميزة، وذلك فى تمام الساعة 8 مساء.

معرض الساقية للكتاب

وجاء في البيان الصادر من الساقية “تدعو الساقية جمهورها وزوارها لحضور أيام المعرض مجانًا والذي يشهد العديد من المفاجآت والأنشطة المختلفة بالإضافة لمعرض مفتوح للكتب سيتم خلاله تنظيم حفلات توقيع الكتب والندوات والمسابقات الثقافية”.

وتابع البيان “من ضيوف شرف معرض الساقية للكتاب الفنان القدير محمد صبحي الذي تعقد جلسة خاصة لمناقشة كتاب عنه يحمل عنوان (الأستاذ) للمؤلف جمال عبد الناصر”.

وأوضح البيان “يشرفنا الفنان الموسيقار هاني شنودة الذي يحدثنا عن مشواره الإبداعي الفني ويقدم لنا باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية”