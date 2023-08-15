أعراض شائعة تشير إلى إصابتك بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما لا يتدفق الدم بشكل كافٍ في جزء من الدماغ، ويحدث هذا بشكل شائع بسبب انسداد الشريان أو النزيف في دماغك، بدون إمداد ثابت بالدم ، تبدأ خلايا الدماغ في تلك المنطقة في الموت بسبب نقص الأكسجين.

تتحكم مناطق مختلفة من دماغك في قدرات مختلفة ، لذلك تعتمد أعراض السكتة الدماغية على المنطقة المصابة، ومثال على ذلك هو السكتة الدماغية التي تؤثر على منطقة بروكا ، وهي جزء من دماغك يتحكم في كيفية استخدامك لعضلات وجهك وفمك للتحدث، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يتلفظون في كلماتهم أو يجدون صعوبة في التحدث عندما يصابون بسكتة دماغية.

يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية واحدًا أو أكثر مما يلي:

ضعف أو شلل من جانب واحد.

الحبسة (صعوبة أو فقدان القدرة على الكلام).

الكلام المتداخل أو المشوه (عسر التلفظ).

فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من وجهك.

فقدان مفاجئ - جزئي أو كلي - لحاسة أو أكثر (الرؤية ، السمع ، الشم ، التذوق واللمس).

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها (ازدواج الرؤية).

فقدان التنسيق أو الخراقة (ترنح).

الدوخة أو الدوار.

استفراغ و غثيان.

تصلب الرقبة.

عدم الاستقرار العاطفي وتغيرات الشخصية.

ارتباك أو هياج.

النوبات.

فقدان الذاكرة .

الصداع (عادة ما يكون مفاجئًا وشديدًا).

إغماء.

غيبوبة.