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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أسباب السكتة الدماغية وأهم الأعراض

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

السكتة الدماغية أو هجوم الدماغ مرض يصيب الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم، وتحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ أو يتم انسداده بسبب جلطة دموية أو كتلة أخرى.


وبدون إمدادات كافية من الأكسجين ، لا تستطيع الخلايا العصبية في الدماغ العمل وتموت في غضون دقائق، عندما لا تعمل الخلايا العصبية ، لا يمكن للمنطقة التي تتحكم فيها من الجسم أن تعمل أيضًا.


أسباب السكتة الدماغية

تشمل أسباب السكتة الدماغية والنوبة العابرة العابرة الجلطات المتجولة (الصمة) من القلب ، أو بسبب التراكم الدهني (تصلب الشرايين) على قوس الأبهر أو أوعية العنق أو الدماغ ، وتضيق شرايين العنق والدماغ،  أو تحدث بسبب الأمراض الأولية يصيب شرايين الجهاز العصبي المركزي المعروف بالتهاب الأوعية الدموية.


تشمل الأمراض المرتبطة بالسكتات الدماغية مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع الكوليسترول ، مرض الشريان السباتي ، الرجفان الأذيني أو أمراض القلب الأخرى ، تاريخ الإصابة بنوبة نقص التروية العابرة (السكتات الدماغية الصغيرة) ، فقر الدم المنجلي ، السمنة ، خلل التنسج العضلي الليفي ، اضطرابات النسيج الضام ، أفراد الأسرة الآخرون المصابون تاريخ السكتات الدماغية.

 

أعراض السكتة الدماغية 

- الرائحة المتغيرة.
- ضعف الذوق، السمع، الرؤية.
- ضعف عضلات العين.
- تناقص الإحساس وضعف عضلات الوجه.
- مشاكل في التوازن.
- تغير النفس ومعدل ضربات القلب.
- فقدان القدرة على الكلام .
- العجز في الذاكرة.
- التفكير مشوش، والارتباك، والإيماءات.
- الدوار واختلال التوازن ضعف في اللسان .
- فقدان الوعي.
- الصداع.
- القيء.

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