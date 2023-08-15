سيطرت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور:

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدي على الكلاب باستخدام بندقية رش.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدمًا (بندقية رش) وإحداث إصابته.

الداخلية تواصل مُطاردة حائزي الأسلحة غير المرخصة:

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبحوزته (بندقية رش).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم في إزعاجه.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.