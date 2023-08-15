وكيل جيتور يطرح X90 بلس موديل 2024.. "جديد السوق المصري"

أطلقت مجموعة القصراوي، الوكيل الجديد لسيارات جيتور في مصر، لأول مرة في السوق المحلية أحدث سيارات العلامة الصينية من طراز جيتور X90 بلس موديل 2024، وتتوافر السيارة X90 بلس موديل 2024 بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 197 حصان و290 نيوتن متر عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.



أما من حيث الأبعاد الخارجية فتأتي السيارة جيتور X90 بلس موديل 2024، من خلال مجموعة القصراوي جروب بطول 4,858 مم، وعرض 1,925 مم، وارتفاع 1,780 مم، أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 2,850 مم، وسعة خزان الوقود 57 لتر.

عوامل الأمان والسلامة في جيتور X90 بلس

وتقدم السيارة جيتور X90 بلس موديل 2024، من خلال القصراوي جروب بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة نستعرض في السطور التالية أبرزها:

• وسائد هواء أمامية وجانبية

• وسائد هواء أمامية/خلفية للرأس

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• نظام تحكم إلكتروني في الثبات ESC

• نظام مساعدة الفرامل

• فرامل انتظار EPB

• مثبت سرعة

• نظام مراقبة النقطة العمياء

• حساسات ركن أمامية وخلفية

• كاميرا خلفية

• كاميرا بانوراما للركن

• نظام تحكم في المطالع

• نظام مانع الانزلاق

• نظام التثبيت التلقائي/ منع الانقلاب

• نظام تحذير مغادرة المسار

• نظام مراقبة ضغط الإطارات

مواصفات السيارة جيتور X90 بلس موديل 2024

تتوافر السيارة جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 عبر الوكيل الجديد للعلامة مجموعة القصراوي بفئة واحدة من التجهيزات، مزودة بمصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية، إضاءة اوتوماتيك، مصباح خلفي LED، خاصية تسخين وضبط كهربائي لمرايا الأبواب + عدسة مزدوجة، زجاج خلفي معتم، فتح باب الشنطة كهربائيًا، شنطة كهربائية، حساس مطر، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، إطارات مقاس 20 بوصة، وعجلة قيادة ذكية الحركة ومزودة بمفتاح متعدد الأغراض، تشغيل السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس، شاشة مقاس 12.3 بوصة، نظام صوت 8 سماعات، بلوتوث، شاحن هاتف لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيك بشاشة لمس مقاس 9.7 بوصة، وظيفة تنقية هواء، مقعد كهرباء مزود بذاكرة، تعديل ارتفاع المقعد الكهربائي، خاصية تدفئة بالمقاعد الأمامية، ظهر مقاعد الصف الثاني الخلفي قابل للتعديل، مقاعد الصف الثاني قابلة للإزالة (7 مقاعد)، ضبط مقعد الراكب (كهربائيًا) في 4 اتجاهات، مسند مع وظيفة تبريد، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي، فرش مقاعد جلد.

أسعار جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024

بحسب المعلن من مجموعة القصراوي جروب فإن السيارة جيتور X90 بلس الجديدة تقدم بفئة واحدة Luxury بسعر يبلغ مليون و189 ألف جنيه.