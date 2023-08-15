خبير الصحة البدنية محمد الفاهوم يحذر من تجاهل البروبيوتيك

أغرب بكتيريا نافعة للجسم..

حذر خبير الصحة البدنية محمد محمود الفاهوم، من تجاهل "البروبيوتيك"، وأضرار عدم تناولها، لما لها من أهمية صحية، تتعلق بالتوازن في الجهاز الهضمي، والمساعدة على هضم الطعام وإنتاج الفيتامينات، كما أنها تعمل على وقاية الجهاز المناعي وتقويته.

وقال "الفاهوم"، ان الكثيرين يشعرون بغرابة من ضرورة تناول هذه الكائنات الدقيقة، التي تدعى البروبيوتيك في الطعام، خاصة، إذا كانت تلك المرة الأولى التي تسمع فيها عن هذه البكتيريا النافعة للجسم.



وشدد مدرب اللياقة، على ضرورة أن يكون ضمن نظامكم الغذائي، الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وان تكون من بين المأكولات التي تأكلونها، بحثاً عن الفيتامينات والمعادن، مؤكداً انها بكتيريا حية دقيقة نافعة، قادرة على أن تحدث الإتزان الجسدي والصحي.

وأضاف ان البروبيوتيك، هي كائنات حية دقيقة ما بين بكتيريا وخمائر، وهي موجود في الأطعمة المخمرة والمكملات الغذائية، وتعمل البروبيوتيك على زيادة عدد الميكروبات الصحية في المعدة، وإحداث التوازن في النظام الغذائي بما يضمن تناول الأغذية التي تمد الجسم بانواع البكتيريا اللازمة، والتي يصل عددها إلى ألف نوع.

تجدر الاشارة، إلى ان محمد الفاهوم، مدرب رفع الأثقال، مدرب شخصي، مدرب لياقة، مدرب بوكسنج اي كيدو, مدرب الكروس فيت، مدير رياضي، كما انه عضو في العديد من الجمعيات التطوعيه، وعضو مؤسس بفريق برق للانقاذ التابع للدفاع المدني.

وعمل "الفاهوم" - الذي يحمل شهادة "دبل ميجور" ادارة نظم معلومات وتسويق - مدرباً لذوي الهمم، فضلاً خوضه لأكثر من مسابقة في سباق عالم السيارات والدراجات الناريه، بجانب كونه أول موديل سعودي، يقدم اعلانات وعروض ازياء، وفيديو كليب.

ومن المعروف ، محمد محمود الفاهوم، مدرب رحالة، يعشق التخيم، وله باع طويل في تقديم البرامج الرياضية، التي تستهدف الصحة البدنية والتعلم المنزلي لكورسات اللياقة، بدون الاعتماد على مراكز جيم.



كان الإعلامي السعودي محمد الفاهوم، قد شارك في عدة برامج تم بثها عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، تهتم بالرياضه والصحه والتغذيه، بالاضافة إلى كونه مذيع سابق في الراديو والتلفزيون.