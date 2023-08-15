ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر عن وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم وإستقبلها ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة، وذلك في أولى رحلات السفينة التابعة للخط الملاحي "ميرسك" لميناء مصري مطل على شرق المتوسط ، والسفينة قادمة من رحلتها من آسيا مروراً بإفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية ومنها إلى أوروبا.

ووصلت سفينة الحاويات إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر والذي يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ،د والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للإستراتيجية الإقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الإستفادة منها.

ويعتبر ميناء شرق بورسعيد هو أحد الموانئ التي نالت النصيب الأكبر في نتائج التنمية وانعكس ذلك على مؤشرات أداء الميناء، حيث تم التعاقد على إقامة مشروعات بأرصفته كاملاً وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى إلى جانب ملاصقة الميناء للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد والتي تم تجهيزها لإستقبال العديد من المشروعات العملاقة في الفترة القادمة .