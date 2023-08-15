الأهلى يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد السوبر المصري

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا الى اتحاد الكرة طلب خلاله تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي التي تقام من لقاء واحد.

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وطالب الأهلي اتحاد الكرة بتوضيح حقيقة وجود تعديلات على نظام البطولة لاخطار الجهاز الفني بها قبل بداية الموسم.

في سياق مٌتصل طالبت إدارة الأهلى في بيان رسمي حضور جماهيري بالسعه الكاملة في مباريات القلعه الحمراء خلال الموسم الجديد.

على الجانب الاخر، أعلن النادي الأهلى مساء أمس الاثنين رحيل مهاجمه محمد شريف إلى الخليج القطري خلال فترة الميركاتو الصيفي يرغب محمد شريف خوض تجربه الاحتراف خلال الفترة القادمة خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر ان يلتحق محمد شريف مهاجم القلعه الحمراء خلال الساعات القادمة إلى السعودية للالتحاثق في الفريق السعودي من المقرر ان يستمر مع الفريق لمدة موسمين .