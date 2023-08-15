الوادي الجديد: اكتشاف المواهب الفنية للأطفال

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا السياق، قام بيت الثقافة في الجديدة بتنفيذ فقرة مواهب فنية للأطفال بمشاركة الموهبة شروق محمد محمود. وألقى شروق قصيدة بعنوان "يا رسول الله يا قدوتنا"، حيث أبدعت في تعبيرها عن حبها وتقديرها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتعد فقرة المواهب الفنية للأطفال من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال في مختلف المجالات الفنية، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم المميزة. وقد حظيت فقرة مواهب شروق محمد محمود بتفاعل كبير من الجمهور، حيث أُبهر الحضور بأدائها المتميز وقدرتها على نقل مشاعر الحب والتقدير بكلماتها الجميلة.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية والفنية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق رؤية وزارة الثقافة بتعزيز الثقافة والفن وإغناء المشهد الثقافي في مختلف المناطق الجغرافية بالبلاد. ومن المتوقع أن يستمر برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد بعروض وفعاليات متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية في المجتمع من أجل تشجيع الثقافة والفن في مصر.

وبهذا، تشير هذه الفعاليات الثقافية إلى التزام وزارة الثقافة بتعزيز التنوع الثقافي والتنمية الفنية في مصر، وتحقيق رؤية مصر في أن تكون دولة ذات حضارة عريقة وحاضنة للفن والثقافة.